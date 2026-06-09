Латвия оставит данные о бенефициарах публичными, Эстония ограничит доступ

Для проверки соблюдения санкций в Латвии каждый человек имеет право получить данные о бенефициарах из коммерческого регистра незамедлительно, напрямую, бесплатно и онлайн, пояснил Эдгарс Пастарс.
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«Данные о бенефициарах в Латвии остаутся в свободном доступе для общественности», – подтвердил Äripäev партнер адвокатского бюро Cobalt Latvia Эдгарс Пастарс. Доступ к данным о бенефициаре будут ограничивать лишь в отдельных случаях, когда закон предусматривает конкретную необходимость защитить бенефициара или его семью.
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Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
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