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Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты

Через месяц данные о фактических бенефициарах перестанут быть доступными широкой публике, поскольку в отдельных случаях высокая степень прозрачности в Эстонии может представлять угрозу для безопасности предпринимателя.
Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.
  • Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.
  • Foto: Liis Treimann
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