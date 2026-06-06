Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты
Через месяц данные о фактических бенефициарах перестанут быть доступными широкой публике, поскольку в отдельных случаях высокая степень прозрачности в Эстонии может представлять угрозу для безопасности предпринимателя.
Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.
Foto: Liis Treimann
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