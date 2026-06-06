Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты

Министерство финансов готовит изменения, в результате которых сведения о выгодоприобретателях компаний в Коммерческом регистре больше не будут доступны всем желающим. Просматривать эти данные смогут только учреждения, которым они нужны для выполнения своих задач, а также лица, способные обосновать законный интерес.