Назад Скандальная криптоплатформа лишилась лицензии в Эстонии Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в понедельник, 29 июня, аннулировало лицензию BB Trade Estonia OÜ, работающей под торговой маркой Zondacrypto. По данным ведомства, компания не выполнила предписание надзорного органа и не привела свою деятельность в соответствие с условиями, на которых ей была выдана лицензия.

Перед аннулированием лицензии RAB 18 мая дало BB Trade Estonia OÜ срок на устранение нарушений и частично приостановило действие лицензии, запретив компании принимать новые средства от клиентов и устанавливать новые клиентские отношения. Поскольку компания не выполнила предписание, 29 июня бюро аннулировало ее лицензию на оказание услуг виртуальных валют. Решение принято на основании Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, передает rus.err.ee.

Лицензия BB Trade Estonia OÜ на оказание услуг виртуальных валют действовала с 5 октября 2020 года по 29 июня 2026 года.

19 мая «Деловые ведомости» писали, что Государственная прокуратура Эстонии начала уголовное производство в отношении криптоплатформы Zondacrypto, головной офис которой находится в Таллинне, а лицензия была выдана эстонским Бюро данных по отмыванию денег. Производство было начато по статье, касающейся отмывания денег. Ранее расследование деятельности платформы стартовало в Польше, где, по предварительным данным, находятся основные пострадавшие пользователи.

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В центре дела — эстонская компания BB Trade Estonia OÜ, работающая под брендом Zondacrypto. Ее наблюдательный совет после появления информации о возможных проблемах компании подал заявление о преступлении и сложил полномочия. Один из членов совета Георги Джанияшвили пояснял, что совет требовал от правления внеочередного собрания, однако полученная информация была противоречивой и не сопровождалась убедительными доказательствами. По его словам, после того как правление не предоставило необходимые данные и пояснения, а контакт с ним фактически прекратился, совет обратился в правоохранительные органы.

Одним из ключевых эпизодов стало заявление члена правления BB Trade Estonia Пшемыслава Краля о том, что у компании отсутствуют приватные ключи к «холодному» криптокошельку, который ранее представлялся как важная часть структуры активов компании. Джанияшвили утверждал, что совет раньше об этом не информировали, а на предыдущих заседаниях у его членов сложилось противоположное впечатление — что ключи и средства имеются, а требования клиентов полностью обеспечены.

В Польше в отношении Zondacrypto ведется уголовное расследование по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Предварительный ущерб там оценивали более чем в 80 млн евро, а число пострадавших, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, могло достигать 30 000 человек. На этом фоне Бюро данных по отмыванию денег частично приостановило действие лицензии BB Trade Estonia OÜ: компании запретили принимать от существующих клиентов дополнительные средства, включая деньги и криптоактивы, а также устанавливать деловые отношения с новыми клиентами. При этом частичная приостановка лицензии не распространялась на возврат и выплату средств существующим клиентам.

После скандала футбольный клуб Flora прекратил сотрудничество со своим титульным спонсором Zondacrypto, а логотип компании исчез с формы игроков. Президент клуба Пелле Похлак говорил, что Zondacrypto должна была перечислять выплаты раз в квартал, однако в этом году не осуществила ни одного перевода действующему чемпиону Эстонии.