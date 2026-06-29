«Золотое кольцо» привлекает инвестора меньшей конкуренцией и более высокой доходностью
Рынки аренды в городах и волостях вокруг Таллинна нельзя назвать особенно активными. Однако при точном понимании спроса там можно получить более высокую доходность, чем в столице, и при меньшей конкуренции.
В близлежащие к Таллинну волости переезжает все больше людей, но местный рынок аренды пока остается скромным.
Foto: Liis Treimann
В населенных пунктах близ Таллинна строят все больше новых жилых домов. И хотя цены там местами не уступают новостройкам на окраинах столицы, «золотое кольцо» быстро растет. Например, в Кейла в ближайшие пару лет будет готово более 100 новых квартир, а в волости Кийли за последние годы доля новых квартир среди всех сделок превышала 60%.
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