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Департамент статистики вновь ошибся: цены на квартиры выросли в разы меньше

Департамент статистики подтвердил, что утренние данные о том, будто цены на квартиры за год подскочили на 15%, неверны.
Аналитик тоже серьезно сомневается в свежих данных.
  • Аналитик тоже серьезно сомневается в свежих данных.
  • Foto: Taavi Sepp/Delfi Meedia/Scanpix
Утром Департамент статистики сообщил, что цены на квартиры за год выросли на 14,9%, а цены на дома – на 5,9%. Согласно предварительным данным ведомства, индекс цен на жилье в первом квартале вырос на 9,2% в квартальном сравнении и на 11,9% в годовом сравнении.
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