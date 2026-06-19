Департамент статистики вновь ошибся: цены на квартиры выросли в разы меньше

Аналитик тоже серьезно сомневается в свежих данных.
Foto: Taavi Sepp/Delfi Meedia/Scanpix
Утром Департамент статистики сообщил, что цены на квартиры за год выросли на 14,9%, а цены на дома – на 5,9%. Согласно предварительным данным ведомства, индекс цен на жилье в первом квартале вырос на 9,2% в квартальном сравнении и на 11,9% в годовом сравнении.
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По данным Департамента статистики, в 2025 году брутто-почасовая оплата труда женщин была на 12,2% ниже, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в оплате труда сократился на 1 процент и в прошлом году оказался самым низким за всю историю наблюдений.
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