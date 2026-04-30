Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине
Артур Ермолаев, входивший в руководство бывшего Versobank, признан виновным в создании преступного сообщества: за годы его деятельности организация обманула жителей Эстонии приблизительно на 5,4 миллиона евро.
Артур Ермолаев, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, скрывал лицо под маской. Ради соглашения с прокуратурой он согласился выплатить эстонскому государству 8,5 миллиона евро, большая часть которых пойдет жертвам мошеннической схемы.
Foto: Койт Бринкманн
«Правильно ли я понимаю, что сегодня выхожу из тюрьмы и могу покинуть Эстонию?» — поинтересовался Артур Ермолаев у судьи Кристьяна Палутедера, выслушав приговор.
