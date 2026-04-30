30.04.26, 15:47 Делов-то: фельдмаршал скамеров избегает тюрьмы, ОАЭ покидает ОПЕК, но невеселы лица простых дубайцев Сын украинского мультимиллионера управлял сетью мошеннических колцентров – и, кажется, Эстония позволит ему не сесть в тюрьму. ОАЭ хлопают дверью ОПЕК, а эстонский бизнес в Дубае подсчитывает убытки. Эти и другие темы недели обсуждаем в подкасте «Делов-то!».

В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналистка ДВ Екатерина Мереминская и журналист Алексей Шишкин.

Артем Ермолаев руководил сетью телефонных мошенников, которая с 2019 по 2022 год «заработала» около 100 миллионов евро по всему миру. Значительная часть – в Эстонии, поэтому арестованного передали эстонским правоохранителям. Казалось бы, показательный процесс обеспечен. Но прокуратура готова отпустить фигуранта за 8,5 миллионов евро – это больше, чем украли у жителей Эстонии, зато гораздо меньше, чем украли вообще. Ермолаев – не просто случайный скамер, а реальный финансист и сын украинского мультимиллионера. Совпадение? Для богатых правосудие одно, для бедных другое?

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Звучит как «свекла покидает борщ». Один из крупнейших игроков нефтяного рынка решил, что старые правила игры ему больше не нужны – ведь порой тот, кто предает первым, забирает весь банк. Что это значит для цен на нефть, бензин и авиатопливо? И останется ли в ОПЕК хоть какой-то смысл без ОАЭ – или потянутся на выход и другие?

Кафе Pavlova в Дубае потеряло половину оборота: туристы исчезли, местные жители разрыв в финансах не закрывают. Маклеры констатируют: эстонцы стали осторожнее со сделками с недвижимостью в эмирате, хотя еще недавно это была одна из любимых инвестиционных локаций. Не пора ли хоронить чудо Персидского залива? Или Дубай – не Гавана и не Гагры, и у него еще есть шансы?

Ресторан и кафе Slava Ukraina у Балтийского вокзала закрылись и перешли к ликвидатору. Заведение, пережившее попытку поджога, просуществовало четыре года. «У нас больше нет сил заново поднимать этот активный проект», – объяснил владелец, член правления ERR Март Луйк. Тренд на украинскую кухню закончился? И значит ли это что-нибудь за пределами ресторанного рынка?