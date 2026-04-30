  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,04%7 138,91
  • DOW 300,87%49 287,54
  • Nasdaq −0,3%24 598,23
  • FTSE 1001,46%10 361,82
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,56
Делов-то: фельдмаршал скамеров избегает тюрьмы, ОАЭ покидает ОПЕК, но невеселы лица простых дубайцев

Сын украинского мультимиллионера управлял сетью мошеннических колцентров – и, кажется, Эстония позволит ему не сесть в тюрьму. ОАЭ хлопают дверью ОПЕК, а эстонский бизнес в Дубае подсчитывает убытки. Эти и другие темы недели обсуждаем в подкасте «Делов-то!».
Телефонные мошенники, нефть и ресторан Slava Ukraina – вот что было центральными темами, обсуждавшимися в свежем подкасте «Делов-то!».
В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналистка ДВ Екатерина Мереминская и журналист Алексей Шишкин.
Артем Ермолаев руководил сетью телефонных мошенников, которая с 2019 по 2022 год «заработала» около 100 миллионов евро по всему миру. Значительная часть – в Эстонии, поэтому арестованного передали эстонским правоохранителям. Казалось бы, показательный процесс обеспечен. Но прокуратура готова отпустить фигуранта за 8,5 миллионов евро – это больше, чем украли у жителей Эстонии, зато гораздо меньше, чем украли вообще. Ермолаев – не просто случайный скамер, а реальный финансист и сын украинского мультимиллионера. Совпадение? Для богатых правосудие одно, для бедных другое?
Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Звучит как «свекла покидает борщ». Один из крупнейших игроков нефтяного рынка решил, что старые правила игры ему больше не нужны – ведь порой тот, кто предает первым, забирает весь банк. Что это значит для цен на нефть, бензин и авиатопливо? И останется ли в ОПЕК хоть какой-то смысл без ОАЭ – или потянутся на выход и другие?

Кафе Pavlova в Дубае потеряло половину оборота: туристы исчезли, местные жители разрыв в финансах не закрывают. Маклеры констатируют: эстонцы стали осторожнее со сделками с недвижимостью в эмирате, хотя еще недавно это была одна из любимых инвестиционных локаций. Не пора ли хоронить чудо Персидского залива? Или Дубай – не Гавана и не Гагры, и у него еще есть шансы?
Ресторан и кафе Slava Ukraina у Балтийского вокзала закрылись и перешли к ликвидатору. Заведение, пережившее попытку поджога, просуществовало четыре года. «У нас больше нет сил заново поднимать этот активный проект», – объяснил владелец, член правления ERR Март Луйк. Тренд на украинскую кухню закончился? И значит ли это что-нибудь за пределами ресторанного рынка?
