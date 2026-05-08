Покинувший Эстонию главарь мошенников был лишь первым в списке. Полиция нацелилась еще на троих

Артур Ермолаев выплатил Эстонии 8 миллионов евро, чтобы возместить причиненный здесь ущерб, получил пять лет лишения свободы условно и запрет на въезд в Эстонию, после чего покинул страну на частном самолете.
Foto: Andres Putting/Delfi Meedia
«Это только первый приговор», – сказал руководитель отдела кибер- и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт, комментируя обвинительный приговор украинскому бизнесмену Артуру Ермолаеву.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.
Злоумышленники все чаще используют популярных в Эстонии людей и прессу с целью финансового мошенничества, в том числе предлагая инвестиционные возможности. При этом, как отмечает полиция, еще ни одна жертва не смогла получить назад свои средства.
Артур Ермолаев, входивший в руководство бывшего Versobank, признан виновным в создании преступного сообщества: за годы его деятельности организация обманула жителей Эстонии приблизительно на 5,4 миллиона евро.
Selver дополнил свои успешные кампании новой инициативой – «Фруктовая пятница», в рамках которой каждую пятницу все свежие фрукты и овощи по обычной цене продаются со скидкой 15%. «Пятницы уже сегодня стали настоящим праздником покупки свежих плодов», – говорит руководитель по бизнес-учету Selver Кристьян Андерсон. По его словам, именно в последний день рабочей недели покупатели приобретают больше всего фруктов и овощей.