Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы»
Сырная ферма Andre Farm решила, что ей больше не нужно производить столько сыра и присутствовать на полках крупных магазинов. Избегая длинной цепочки продаж, она зарабатывает меньше, но рентабельность остается на том же уровне.
Летняя жара в городах не рушит мосты и не срывает крыши, но тормозит экономику и стоит людям жизни. И толку мало, если мы охлаждаем здания так, что городские тепловые острова становятся еще горячее, пишет руководитель энергетической компании Gren Eesti Марго Кюлаотс.
Гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий расходы туристов, в июне вырос на 2% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,4%, сообщил Департамент статистики.