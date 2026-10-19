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Европа готовит ответ Илону Маску: четыре телеком-гиганта решили бросить вызов Starlink

Четыре крупнейшие телекоммуникационные компании Европы рассматривают возможность запустить собственные спутниковые услуги мобильной связи, чтобы конкурировать со Starlink Илона Маска.
Украинские военные устанавливают терминал спутниковой связи Starlink. При этом в последнее время работа сервиса Starlink в Украине сталкивалась со сбоями.
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