Назад ЕС выделит Украине еще 6,1 млрд евро на ПВО и боеприпасы Еврокомиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 млрд евро на закупку систем ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Средства позволят Украине, в частности, закупать американские ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, пишет Deutsche Welle . Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это поможет Украине лучше защищать небо от российских атак.

Деньги выделят из кредита Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для оборонных нужд Украины, еще 30 млрд – для бюджетной поддержки.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что Украина рассчитывает получить как можно больше PAC-3 до зимы. Один из вариантов – передача ракет из запасов стран ЕС с последующим восполнением за счет поставок, запланированных для Украины на 2027 год.