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ЕС выделит Украине еще 6,1 млрд евро на ПВО и боеприпасы

Еврокомиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 млрд евро на закупку систем ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Ракета-перехватчик Patriot, по оценкам, стоит от 4 до 6 млн долларов.
  • Ракета-перехватчик Patriot, по оценкам, стоит от 4 до 6 млн долларов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Средства позволят Украине, в частности, закупать американские ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, пишет Deutsche Welle. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это поможет Украине лучше защищать небо от российских атак.
Деньги выделят из кредита Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для оборонных нужд Украины, еще 30 млрд – для бюджетной поддержки.
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что Украина рассчитывает получить как можно больше PAC-3 до зимы. Один из вариантов – передача ракет из запасов стран ЕС с последующим восполнением за счет поставок, запланированных для Украины на 2027 год.
После этого решения Еврокомиссия распределила все 28,3 млрд евро, предусмотренные на оборонную поддержку Украины в 2026 году. Из них 8,35 млрд евро уже выплачены.
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