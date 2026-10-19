В следующем году государство разрешит вырубить столько же леса, сколько и в этом

Еврокомиссия смягчает требования по охране лесов: впредь в цепочке поставок отвечать будут не все участники, опасавшиеся бюрократии, а лишь первое ее звено. Торговцы и деревообработчики, однако, опасаются роста нагрузки и напрасно сделанных инвестиций.
Осенью в Selveri Köök появилось сразу несколько новых вкусов, но одним из важнейших шагов стало сотрудничество в новом формате. Впервые в продажу поступили продукты, которые объединяют бренд Selveri Köök и международный бренд Hellmann’s. В то же время, успех фисташкового торта, созданного в сотрудничестве с фуд-блогером и автором кулинарных книг Рагне Вярк, показывает, что потребители хорошо воспринимают также новые, смелые и оригинальные вкусовые решения.