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В следующем году государство разрешит вырубить столько же леса, сколько и в этом

В следующем году объем вырубки государственного леса останется примерно на нынешнем уровне – около 8400 гектаров, сообщило Министерство климата.
Лесосека RMK в районе Кяру в Ярвамаа.
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