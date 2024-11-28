Министр климата хочет продолжить вырубку государственного леса в том же объеме

Министр в пресс-релизе заявила, что ежегодные изменения объемов вырубки создают неопределенность в деловой среде и не позволяют RMK реализовывать долгосрочные планы по устойчивому управлению лесами, увеличению биоразнообразия и достижению других целей, ожидаемых государством и обществом. Также она подчеркнула, что долгосрочно установленный объем вырубки должен обеспечивать поглощение лесами парниковых газов и увеличение запаса углерода, связанного в лесах.
Правила ведения переговоров и согласования цены заключенных Центром управления государственными лесами (RMK) долгосрочных договоров не создают предпосылок для продажи лесоматериалов по рыночной цене, что является требованием, вытекающим из Закона о лесе, следует из аудиторского отчета Государственного контроля.
Пять промышленных предприятий, которые хотят создать в Эстонии завод по переработке древесины и получить для этого большое количество низкосортной древесины из государственных лесов, переходят к следующему этапу переговоров с RMK.
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.