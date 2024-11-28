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  • 28.11.24, 12:30

Министр климата хочет продолжить вырубку государственного леса в том же объеме

Министр климата Йоко Алендер предложила оставить оптимальную площадь обновляемой вырубки, определяемую для Государственного центра управления лесами (RMK) на следующий год, такой же, как в 2024 году.
Министр климата Йоко Алендер.
  • Министр климата Йоко Алендер. Foto: Andras Kralla
Министр в пресс-релизе заявила, что ежегодные изменения объемов вырубки создают неопределенность в деловой среде и не позволяют RMK реализовывать долгосрочные планы по устойчивому управлению лесами, увеличению биоразнообразия и достижению других целей, ожидаемых государством и обществом. Также она подчеркнула, что долгосрочно установленный объем вырубки должен обеспечивать поглощение лесами парниковых газов и увеличение запаса углерода, связанного в лесах.

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