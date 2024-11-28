Назад 28.11.24, 12:30 Министр климата хочет продолжить вырубку государственного леса в том же объеме Министр климата Йоко Алендер предложила оставить оптимальную площадь обновляемой вырубки, определяемую для Государственного центра управления лесами (RMK) на следующий год, такой же, как в 2024 году.

Министр климата Йоко Алендер. Foto: Andras Kralla

Министр в пресс-релизе заявила, что ежегодные изменения объемов вырубки создают неопределенность в деловой среде и не позволяют RMK реализовывать долгосрочные планы по устойчивому управлению лесами, увеличению биоразнообразия и достижению других целей, ожидаемых государством и обществом. Также она подчеркнула, что долгосрочно установленный объем вырубки должен обеспечивать поглощение лесами парниковых газов и увеличение запаса углерода, связанного в лесах.