Арт-рынок нацелен на молодого покупателя, который боится зайти в галерею. «Начать можно с картины за 1000 евро»
Вешаешь картину на стену, наливаешь бокал вина и ждешь, когда в дверь войдет миллионер и купит картину. Если бы все было так просто. Управление художественной галереей скорее похоже на рискованный бизнес впечатлений.
Недавно открывшаяся галерея Artman начала свою выставочную деятельность с работ Эдуарда Вийральта.
Foto: Artman
Можно было бы несколько произвольно сказать, что руководителям других отраслей есть чему поучиться у бизнес-модели художественных галерей. Обычная модель розничной торговли, при которой товар закупают, выставляют на полку и ждут покупателя с фиксированной наценкой, здесь не работает. В управлении галереей сочетаются инвестиционные инструменты, управление талантами и, конечно, некоммерческая культурная миссия, но как все это работает?
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