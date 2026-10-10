Мошенники нанесли ущерб, художники пришли на помощь: благотворительный аукцион принес сотни тысяч евро

«Нам искренне жаль, что такое произошло», – сказала президент Союза художников Эстонии Маарин Эктерманн, выступая перед журналистами. Сидевший рядом с ней руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро назвал случившееся лишь одним примером гораздо более масштабной проблемы: каждый день жертвами мошенников в Эстонии становятся и люди, и компании.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.