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  • 18.05.25, 13:38

Потрепанная находка из тетиного шкафа принесла пенсионеру тысячи евро

«Я собирался выбросить эту картину – она только мешалась», – говорит пенсионер Андрес Лепик, который нашел в квартире своей покойной тети картину, долгое время считавшуюся пропавшей.
Андрес Лепик, обнаруживший в квартире своей тети давно пропавшую картину, думал просто подарить ее музею, но в итоге получил за произведение сумму, которая удивила даже его самого.
  • Андрес Лепик, обнаруживший в квартире своей тети давно пропавшую картину, думал просто подарить ее музею, но в итоге получил за произведение сумму, которая удивила даже его самого.
  • Foto: Liis Treimann
Эстонский художественный музей (KUMU) когда-то относил картину Ардо Сивади «Краны» к числу интересных исчезнувших произведений, но, как ни странно, после обращения Лепика с вопросами в музей интереса к полотну там не проявили. Тогда мужчина решил заняться этим сам и получил за картину на весеннем аукционе галереи Haus неожиданно крупную сумму.
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