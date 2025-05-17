Потрепанная находка из тетиного шкафа принесла пенсионеру тысячи евро

Он выучил эстонский язык по комиксам про Микки Мауса

«Почему вы вообще в Эстонии?» «Нравится». «Ты, наверное, не говоришь по-эстонски». «Говорю». «То, чем ты занимаешься, эстонцам точно не по душе». «Им очень даже нравится». «И как долго ты еще здесь пробудешь?» «Я здесь живу».