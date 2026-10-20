Бывшие топ-менеджеры Kaamos нашли работу у конкурента

Было бы очень хорошо, если бы мы, более обеспеченные люди, больше думали о других слоях общества и вкладывались в то, чтобы бедности было меньше, сказал основатель Kaamos Group Кайдо Йыэлехт в передаче «Tippkohtumine».
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.