Основатель Kaamos: мы, богатые люди, должны больше вкладываться в общество

Было бы очень хорошо, если бы мы, более обеспеченные люди, больше думали о других слоях общества и вкладывались в то, чтобы бедности было меньше, сказал основатель Kaamos Group Кайдо Йыэлехт в передаче «Tippkohtumine».
- Кайдо Йыэлехт: «Если человек постоянно переживает, как дожить до конца месяца, у него нет возможности мыслить масштабно или думать о других».
- Foto: SANDER ILVEST
Kaamos Group делает ставку на рождение детей у работников, образование и стартапы, рассказал Йыэлехт. «Часто компании или людей оценивают только по их состоянию. Говорят, например, вот у него 200 миллионов. Но никто не подчеркивает, что большая часть этих денег на самом деле находится в распоряжении общества. Эти деньги связаны с компаниями, которые создают рабочие места и развивают экономику», – сказал Йыэлехт.
Следует интервью с Кайдо Йыэлехтом.
Почему вы дали компании такое название, как Kaamos? Слово само по себе красивое и на финском означает полярную ночь, но может также означать осеннюю депрессию и тьму.
На самом деле это получилось случайно. Раньше существовали специальные фирмы, которые продавали уже зарегистрированные компании с готовыми названиями. Я хотел выбрать совсем другое имя, но в регистре больше ничего не было, и так появился Kaamos.
Какое другое название вы хотели дать?
Vandid. Я сам родом с Западного Сааремаа, где раньше на море действовали грабители (vandid – с эст. морские грабители), но это так, ради шутки было, конечно.
Хорошо ли, что в итоге получилось Kaamos, а не Vandid?
На самом деле, мне это название начинает все больше нравиться. Мы несколько раз пытались его сменить, потому что оно у людей немного вызывает депрессию. Но на самом деле это особенность нашего климатического пояса, и в темное время люди становятся сильнее. В сущности, это вызывающее, броское имя.
Когда на вас в последний раз накатывало уныние в компании?
Должен сказать, что настоящего уныния я, по сути, не ощущал. Трудные времена, конечно, были – как предыдущий экономический кризис и коронавирусный кризис – но настоящего kaamos, думаю, не было.
Вы почти всю жизнь занимались предпринимательством. Как и почему вы стали предпринимателем?
Нужно заглянуть чуть дальше. Я – воспитанник социализма и работал лесником 13 лет. После нескольких поездок в Финляндию я понял, что в Советском Союзе у нас все очень неправильно. И когда появилась возможность создавать кооперативы, мы ей воспользовались.
С кем?
Ну, это уже история Sylvester. Нас было четверо лесников – мы были основателями.
О Sylvester поговорим чуть подробнее позже, но, если я правильно поняла, вы стали предпринимателем, потому что в Эстонии чего-то не хватало? Хотели как бы развивать эстонское государство?
Вряд ли мысли были настолько глобальными – просто было желание. Желание делать по-другому, быть активным и создавать самому.
Как бы вы описали себя как руководителя?
Сложно описывать себя, но для меня самое важное – это командная работа, и, во-вторых, нужно уметь считаться с каждым своим сотрудником. Никто не важнее другого.
Сейчас вы уже не занимаетесь активным управлением, вы председатель совета. Как вы хотите, чтобы управляли вашей компанией?
Я думаю, что нашей компанией сейчас очень хорошо управляют. У нас очень способный Марек Похла – председатель правления, его подход системен, он учитывает людей, и, возможно, сам чересчур много работает.
Вы и Марек Похла – похожи как руководители?
Думаю, мы не похожи, но у нас одинаковые базовые ценности. Марек, безусловно, более системный, возможно, более контролирующий, чем был я. Я позволял людям более самостоятельно принимать решения. Не хочу сказать, что Марек не позволяет, но у него гораздо четче сформировано видение будущего.
У вас очень разнообразный опыт, вы работаете в нескольких сферах. Какая из них особенно близка вашему сердцу?
Безусловно, это деревообработка, хотя сейчас я больше этим не занимаюсь. У Kaamos были деревообрабатывающие предприятия, и особенно успешной была компания по производству шпона. Был период, когда два эстонских предприятия обеспечивали, возможно, 50% мирового рынка березового шпона. Но так как рынок контролировался IKEA, а они исключили березовую мебель из ассортимента из-за ее дороговизны, это осложнило наш бизнес. Мы были к этому готовы, поставили другую производственную линию, и теперь вся компания принадлежит полякам.
Вы уже несколько раз упоминали лесное хозяйство и компанию Sylvester, которой вы занимались во времена расцвета коррупции. У вас когда-нибудь просили взятку?
К счастью, нет. Скажем так – просили поддержки, но это нельзя считать взяткой. Нас знали, и мой принцип всегда был такой: давать взятку в прямом смысле – это не вписывается в мое мировоззрение. Конечно, можно принести подарок, бутылку или что-то еще – но это другая тема. Игры с конвертами не обсуждаются.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»
Основатель и председатель совета Kaamos Group Кайдо Йыэлехт признался, что не стремился стать крупным предпринимателем. «Я не хочу говорить, что бизнес появился без усилий, но у меня никогда не было цели или желания стать крупным бизнесменом, скорее дети важнее», – пояснил он.
В ТОПе самых богатых людей по версии Äripäev насчитывается 148 человек, которые полностью или частично заработали свое состояние в сфере недвижимости.
Группа Kaamos, компании которой занимаются девелопментом и строительством недвижимости, а также парков солнечных панелей, в прошлом году потеряла в обороте. А возросшие расходы отняли значительную часть чистой прибыли компании.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.