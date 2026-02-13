Kaamos инвестирует более 50 млн евро в район возле озера Харку

Застройщик построит в центре Табасалу жилой дом с квартирами и коммерческими помещениями под названием Pargikodud. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года. Объем инвестиций составляет 7 млн евро.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.