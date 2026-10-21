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Банки смогут задерживать платежи при подозрении на мошенничество

Рийгикогу принял закон, призванный повысить эффективность предотвращения, выявления и пресечения финансового мошенничества.
Период охлаждения или полная блокировка транзакции должна помочь людям не стать жертвой мошенников.
  • Период охлаждения или полная блокировка транзакции должна помочь людям не стать жертвой мошенников.
  • Foto: FlyD
По закону, банки получат возможность выявлять случаи мошенничества до совершения платежной операции и, в случае опасности, сдвигать транзакцию на более поздний срок, пишет ERR.
Банк также сможет полностью отказать в проведении операции, если у него будут основания полагать, что деньги идут мошеннику. Сейчас у банков для приостановления платежа нет правовых оснований.
Чтобы выявлять потенциальные мошеннические схемы, банки и прочие платежные системы получат право обмениваться информацией между собой, а также с Департаментом полиции и пограничной охраны (PPA) и отделом рассмотрения киберинцидентов Департамента государственных инфосистем (RIA) CERT-EE.
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