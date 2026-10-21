Назад Банки смогут задерживать платежи при подозрении на мошенничество Рийгикогу принял закон, призванный повысить эффективность предотвращения, выявления и пресечения финансового мошенничества.

По закону, банки получат возможность выявлять случаи мошенничества до совершения платежной операции и, в случае опасности, сдвигать транзакцию на более поздний срок, пишет ERR.

Банк также сможет полностью отказать в проведении операции, если у него будут основания полагать, что деньги идут мошеннику. Сейчас у банков для приостановления платежа нет правовых оснований.

Чтобы выявлять потенциальные мошеннические схемы, банки и прочие платежные системы получат право обмениваться информацией между собой, а также с Департаментом полиции и пограничной охраны (PPA) и отделом рассмотрения киберинцидентов Департамента государственных инфосистем (RIA) CERT-EE.