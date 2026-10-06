RKIK стал жертвой мошенников: оплатил поддельный счет, деньги ушли за границу
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) перевел более 58 000 евро по поддельному счету. Несмотря на это, в полицию обратились лишь спустя продолжительное время, а уголовное дело впоследствии закрыли без какого-либо результата.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.