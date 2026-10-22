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Компания Раху и Мадиберка приобрела водородный бизнес американской биржевой компании

Эстонская технологическая компания Stargate Hydrogen приобрела у американской биржевой компании Cummins бизнес в сфере водородных технологий и теперь будет обслуживать оборудование для производства водорода в 65 странах мира.
Крупнейшими акционерами Stargate Hydrogen являются принадлежащая Таави Мадиберку (на фото) RothCap Investments и холдинговая компания UG Investments, принадлежащая Кристьяну Раху.
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