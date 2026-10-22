Компания Раху и Мадиберка приобрела водородный бизнес американской биржевой компании
Эстонская технологическая компания Stargate Hydrogen приобрела у американской биржевой компании Cummins бизнес в сфере водородных технологий и теперь будет обслуживать оборудование для производства водорода в 65 странах мира.
Крупнейшая за последние пять лет субсидия Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) превышает 29 миллионов евро, а самая активная компания за это время получила поддержку 23 раза. Поддержка в наибольшей степени стимулирует наукоемкий бизнес, который в противном случае рос бы значительно медленнее.
Stargate Hydrogen – машиностроительное предприятие с преобладающим участием Кристьяна Раху и Таави Мадиберка – открыло завод в старом мебельном цеху Standard в таллиннском районе Мустамяэ. На продукцию, основанную на собственной разработанной технологии, уже поступили заказы до конца года.
Во вторник днем недалеко от Таллинна открылось необычное здание, доступ в которое строго ограничен – особенно для тех, кто пришел в повседневной одежде. Даже топ-менеджерам, связанным с проектом стоимостью почти 50 млн евро, пришлось облачиться в белые защитные комбинезоны и надеть маски.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.