Компания Раху и Мадиберка приобрела водородный бизнес американской биржевой компании

Смотрите, кто получил больше всего субсидий

Крупнейшая за последние пять лет субсидия Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) превышает 29 миллионов евро, а самая активная компания за это время получила поддержку 23 раза. Поддержка в наибольшей степени стимулирует наукоемкий бизнес, который в противном случае рос бы значительно медленнее.