Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне

Зеленый водород – многообещающая, но пока дорогая технология, которая активно развивается в США и набирает популярность в Эстонии. Большая проблема в том, что производство водорода требует больше энергии, чем дает. Но это решаемо, если производить много электричества из возобновляемых источников, и сохранять излишки в виде водорода. А если подключить еще и атомную энергетику, то Эстония могла бы и вовсе стать экспортером зеленого водорода, рассказала доктор Дженнифер Кеньон в интервью «Деловым ведомостям».