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  • 07.06.25, 11:14

Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне

Stargate Hydrogen – машиностроительное предприятие с преобладающим участием Кристьяна Раху и Таави Мадиберка – открыло завод в старом мебельном цеху Standard в таллиннском районе Мустамяэ. На продукцию, основанную на собственной разработанной технологии, уже поступили заказы до конца года.
Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне
  • Foto: Tanel Meos
«Пять миллиардов евро в год уходит в Европе на закупку у России газа, из которого затем производится водород для промышленности», – заявил на церемонии открытия в пятницу председатель совета Stargate Hydrogen Таави Мадиберк. По его словам, водород можно было бы получать другим способом, и именно для этого компания разработала собственное оборудование.
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