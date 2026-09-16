Водородный бизнес Раху и Мадиберка получит от Европы более 20 млн евро

Во вторник днем недалеко от Таллинна открылось необычное здание, доступ в которое строго ограничен – особенно для тех, кто пришел в повседневной одежде. Даже топ-менеджерам, связанным с проектом стоимостью почти 50 млн евро, пришлось облачиться в белые защитные комбинезоны и надеть маски.