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Делов-то: от трагедии до анекдота один шаг, обсуждаем спасение самолета FlyDubai и призрак коммунизма в Европе

Попытка захвата рейса FlyDubai, итоги расследования поджога Milrem Robotics, таинственные визитеры в домах финских депутатов и пугающие тенденции на рынке продовольствия – журналисты ДВ обсуждают в студии эти и другие новости недели.
Превед! Финские депутаты парламента обратили внимание, что у них дома кто-то побывал. Ничего не украдено, но внутри были.
  • Превед! Финские депутаты парламента обратили внимание, что у них дома кто-то побывал. Ничего не украдено, но внутри были.
  • Foto: искусственный интеллетек
У микрофона главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
История чудесного спасения рейса FlyDubai в условиях нехватки сведений породила противоречащие друг другу, заведомо недостоверные версии событий в соцсетях и медиа. Сначала террористом был россиянин, затем он же на пару с украинским коллегой стал спасителем ситуации, и, наконец, выяснилось, что никаких русских в борьбе на борту не участвовало вовсе. О чем говорит эта история и почему так легко оказалось ввести в заблуждение даже журналистов ?
Поджог склада Milrem Robotics был спланированной российской диверсией. По крайней мере, так утверждает КаПо. И, кажется, «рука Кремля» за любым происшествием уже никого не удивляет. Не слишком ли поспешно и тут следовать паттерну – всюду видеть российский след? Кроме журналистов, тему комментирует руководитель программы безопасности и устойчивости Международного центра обороны и безопасности Марек Кохв.
Пока в Эстонии говорят о диверсии, в Финляндии несколько депутатов парламента сообщили о возможном проникновении в их дома. Первый такой случай стал известен 23 сентября, после чего парламентариев попросили внимательнее проверять свои дома и сообщать о любых подозрительных признаках. В студии делимся первыми выводами и рассказываем, как получить от недостоверной информации удовольствие.
Торговля сельхозпродуктами переживает не лучшие времена. Мировые цены на сельхозпродукцию продемонстрировали самый сильный квартальный скачок с начала 2022 года. Что перед нами: реальная мера или предвыборная риторика? И было ли вообще российское зерно в эстонских портах после 2022 года?
Юрген Лиги, министр от Партии реформ, развлекается тем, что обзывает другого видного политика, но оппозиционного, коммунистом. А тот в ответ грозится набить ему морду. Как долго апелляция к советскому или российскому контексту будет актуальна как метод политической борьбы? Настраиваем детекторы на призрак коммунизма, который все еще бродит по Европе.
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