Делов-то: от трагедии до анекдота один шаг, обсуждаем спасение самолета FlyDubai и призрак коммунизма в Европе

Пока в Эстонии говорят о диверсии, в Финляндии несколько депутатов парламента сообщили о возможном проникновении в их дома. Первый такой случай стал известен 23 сентября, после чего парламентариев попросили внимательнее проверять свои дома и сообщать о любых подозрительных признаках. В студии делимся первыми выводами и рассказываем, как получить от недостоверной информации удовольствие.

Торговля сельхозпродуктами переживает не лучшие времена. Мировые цены на сельхозпродукцию продемонстрировали самый сильный квартальный скачок с начала 2022 года. Что перед нами: реальная мера или предвыборная риторика? И было ли вообще российское зерно в эстонских портах после 2022 года?

Юрген Лиги, министр от Партии реформ, развлекается тем, что обзывает другого видного политика, но оппозиционного, коммунистом. А тот в ответ грозится набить ему морду. Как долго апелляция к советскому или российскому контексту будет актуальна как метод политической борьбы? Настраиваем детекторы на призрак коммунизма, который все еще бродит по Европе.