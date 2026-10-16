Делов-то: амбициозный Кылварт и бесперспективная Европа
По мере приближения выборов рейтинги партий дают все больше пищи для размышлений и рассуждений, а происходящее на мировой арене бросает тень на комфортное, но беспомощное европейское общество. Обсуждаем темы недели в подкасте «Делов-то!».
Согласно октябрьскому опросу социологической службы Norstat, Кылварта предпочли бы видеть на посту главы правительства 26% респондентов, а лидера Isamaa Урмаса Рейнсалу – 25%.
Итог выборов будет зависеть от волеизъявления избирателей следующей весной, однако в студии ДВ спорили о другом: готов ли, может ли и хочет ли сам Кылварт занять кресло премьер-министра?
Но кто бы в итоге ни оказался во главе правительства, политических ингредиентов в стране с избытком, и при наличии хорошей фантазии из них можно составить рецепт практически любого правительственного винегрета. Своими рецептами делятся и журналисты ДВ.
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Ну, а на международной арене Дональд Трамп продолжает потчевать всех своими фирменными рецептами сделок. И каждый новый эпизод напоминает, насколько Европа зависит от чужих решений.
Замедление работы Starlink для Украины – тому подтверждение. Европа годами полагалась на партнеров в решении стратегических вопросов, не создавая собственных альтернатив, и когда обстоятельства изменились, выяснилось, что возможности самостоятельно обеспечивать свою безопасность у нее весьма ограничены.
Журналисты ДВ попытались разобраться, как мы дошли до жизни такой и что теперь делать, но однозначного ответа не нашли. Возможно, у вас есть свой рецепт?