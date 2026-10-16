Назад Делов-то: амбициозный Кылварт и бесперспективная Европа По мере приближения выборов рейтинги партий дают все больше пищи для размышлений и рассуждений, а происходящее на мировой арене бросает тень на комфортное, но беспомощное европейское общество. Обсуждаем темы недели в подкасте «Делов-то!».

Согласно октябрьскому опросу социологической службы Norstat, Кылварта предпочли бы видеть на посту главы правительства 26% респондентов, а лидера Isamaa Урмаса Рейнсалу – 25%.

Итог выборов будет зависеть от волеизъявления избирателей следующей весной, однако в студии ДВ спорили о другом: готов ли, может ли и хочет ли сам Кылварт занять кресло премьер-министра?

Но кто бы в итоге ни оказался во главе правительства, политических ингредиентов в стране с избытком, и при наличии хорошей фантазии из них можно составить рецепт практически любого правительственного винегрета. Своими рецептами делятся и журналисты ДВ.