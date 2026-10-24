Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,28%321,84
  • OMX Riga1,23%978,91
  • OMX Tallinn−0,32%2 270,71
  • OMX Vilnius−0,29%1 501,71
  • S&P 500−0,52%7 623,68
  • DOW 30−1,23%52 215,16
  • Nasdaq −0,21%25 955,34
  • FTSE 100−0,32%10 690,36
  • Nikkei 225−0,34%62 693,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,44
  • OMX Baltic−0,28%321,84
  • OMX Riga1,23%978,91
  • OMX Tallinn−0,32%2 270,71
  • OMX Vilnius−0,29%1 501,71
  • S&P 500−0,52%7 623,68
  • DOW 30−1,23%52 215,16
  • Nasdaq −0,21%25 955,34
  • FTSE 100−0,32%10 690,36
  • Nikkei 225−0,34%62 693,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,44

Торгующаяся на бирже латвийская сеть кофеен: в Таллинне у нас дела идут хуже, чем в Париже

Латвийская сеть кофеен Kalve Coffee, чьи акции торгуются на альтернативном рынке First North, вышла на биржу, чтобы привлечь деньги для развития за рубежом, в том числе в Эстонии. Однако здесь результаты оказались хуже, чем компания рассчитывала.
У Kalve Coffee в Таллинне две кофейни, одну в этом году закрыли.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.10.26, 08:11
Американцы приехали из Бостона с безумной бизнес-идеей, чтобы осуществить свою эстонскую мечту
Четверо американцев весной свернули свою жизнь за океаном и переехали в Эстонию, чтобы открыть кафе, в то время как местные заведения общепита одно за другим закрываются. «Это может звучать безумно, но на самом деле все было совершенно логично», – говорит начинающий предприниматель Артур Игорь Пальги.
Новости
  • 20.10.26, 18:29
Elron открывает кафе в новых поездах на линии Таллинн-Тарту
Elron после ввода в эксплуатацию новых электропоездов Škoda на маршруте Таллинн-Тарту откроет в них кафе, пишет ERR.
Новости
  • 18.10.26, 13:21
Первое лето портовой корчмы привело людей на пляж, но прибыли не видно. «День мог закончиться двузначной суммой продаж»
Трактир Sadamakõrts Salmistu Suits ja Sool за первое лето завоевал сердца посетителей, однако пока остался в минусе. «На мой взгляд, в нынешней экономической ситуации за один год вернуть все расходы в сезонном заведении в Эстонии – это mission impossible», – признал исполнительный директор ресторана Рауно Аруло.
Новости
  • 23.10.26, 06:00
Кофе, плед и возможность просушить одежду: ситуация на границе превратила нарвское кафе в пункт обогрева
В холодную погоду в очереди на границе в Нарве можно увидеть людей, завернувшихся в пледы. Их бесплатно выдают на время сотрудницы кафе Bro, расположенного на Петровской площади, рядом с погранпунктом. Здесь помогают путешественникам из Финляндии и других европейских стран согреться, найти ночлег, подключить местную SIM-карту. Кафе, которое когда-то открывали для нарвской молодежи и семей с детьми, почти потеряло местных гостей и превратилось в пункт помощи людям, застрявшим на границе.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.10.26, 16:16
Ида-Вируская центральная больница с января сократит более 30 сотрудников
2
Новости
  • 23.10.26, 12:38
Линнамяэ предлагает городу крупный участок, а взамен хочет получить право на более масштабную застройку
3
Биржа
  • 23.10.26, 12:06
Норвежский фонд потерял 26,5 млрд евро и предупредил о рисках, связанных с искусственным интеллектом
4
Новости
  • 24.10.26, 13:39
Эксперимент: я купила случайные посылки за 80 евро, а внутри оказалось товаров на 1000 евро
5
Новости
  • 23.10.26, 06:00
Кофе, плед и возможность просушить одежду: ситуация на границе превратила нарвское кафе в пункт обогрева
6
Эпицентр
  • 23.10.26, 12:31
Зеленые мечты разбились о бизнес-расчеты. Эстония рискует остаться без водородного хаба на 25 млн евро

Последние новости

Новости
  • 25.10.26, 13:54
Торгующаяся на бирже латвийская сеть кофеен: в Таллинне у нас дела идут хуже, чем в Париже
Mнения
  • 25.10.26, 13:00
Историк: Запад недооценил самую опасную движущую силу России
Новости
  • 25.10.26, 12:07
Погромов удалось избежать: на улицы Франции вышли 400 000 человек
Новости
  • 25.10.26, 10:49
Уроки Bolt в применении ИИ: сотрудники тратили десятки тысяч евро на элементарные задачи
Новости
  • 25.10.26, 10:39
Всемирно известным брендам приходится менять экологические лозунги на упаковке
Новости
  • 24.10.26, 16:14
Кандидат в премьеры от соцдемов Йонатан Всевиов: Эстония уже переросла «детский стол» Европы
Новости
  • 24.10.26, 14:15
Liven построит почти 180 новых квартир на променаде Пирита и у озера Харку
Новости
  • 24.10.26, 13:39
Эксперимент: я купила случайные посылки за 80 евро, а внутри оказалось товаров на 1000 евро

Сейчас в фокусе

Десять посылок разного размера, которые кто-то заказал где-то в другой части Европы, но так и не получил. Самая дорогая вещь из одной посылки оказалась дороже содержимого всех остальных вместе взятых.
Новости
  • 24.10.26, 13:39
Эксперимент: я купила случайные посылки за 80 евро, а внутри оказалось товаров на 1000 евро
«Участники рынка думали, что смогут до конца жизни пользоваться освобождением от платы за передачу электроэнергии и что половина их счета фактически исчезнет. Но нет. Мы все равно хотим получить с них деньги на покрытие расходов, связанных с электросетью, просто теперь в виде фиксированной платы», – сказал руководитель Elering Калле Кильк.
Новости
  • 23.10.26, 19:35
Elering удвоил тариф для аккумуляторных парков: министр намерен добиться пересмотра цен
Здания Ида-Вируской центральной больницы.
Новости
  • 23.10.26, 16:16
Ида-Вируская центральная больница с января сократит более 30 сотрудников
По словам Тронда Гранде, норвежский нефтяной фонд уже не первый месяц занимает осторожную позицию на фондовых рынках.
Биржа
  • 23.10.26, 12:06
Норвежский фонд потерял 26,5 млрд евро и предупредил о рисках, связанных с искусственным интеллектом
Компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ незаконно засыпала на своем участке в Пальяссааре в Таллинне водоем Каэлаярв, рассчитывая построить там жилье.
Новости
  • 23.10.26, 12:38
Линнамяэ предлагает городу крупный участок, а взамен хочет получить право на более масштабную застройку
Основная продукция Coolergy – модуль по производству электричества из водорода, который (вместе с криогенным баком для водорода) помещается в легковой прицеп.
Эпицентр
  • 23.10.26, 12:31
Зеленые мечты разбились о бизнес-расчеты. Эстония рискует остаться без водородного хаба на 25 млн евро
В 2025 году рядом с Пиритаским парусным центром выросли дома первого этапа проекта Regati. Теперь Liven построит здесь еще три дома на 102 квартиры.
Новости
  • 24.10.26, 14:15
Liven построит почти 180 новых квартир на променаде Пирита и у озера Харку
«Капитанская вилла по адресу Хийу-Малева, 13, согласно плану, будет завершена в этом году. Цель заключается в том, чтобы дать историческому дому новую жизнь, сохранив его архитектуру и атмосферу истории, но при этом сделать создаваемые квартиры современными», – говорит девелопер недвижимости Пеэтер Рааг.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026