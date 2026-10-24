Торгующаяся на бирже латвийская сеть кофеен: в Таллинне у нас дела идут хуже, чем в Париже
Латвийская сеть кофеен Kalve Coffee, чьи акции торгуются на альтернативном рынке First North, вышла на биржу, чтобы привлечь деньги для развития за рубежом, в том числе в Эстонии. Однако здесь результаты оказались хуже, чем компания рассчитывала.
Четверо американцев весной свернули свою жизнь за океаном и переехали в Эстонию, чтобы открыть кафе, в то время как местные заведения общепита одно за другим закрываются. «Это может звучать безумно, но на самом деле все было совершенно логично», – говорит начинающий предприниматель Артур Игорь Пальги.
Трактир Sadamakõrts Salmistu Suits ja Sool за первое лето завоевал сердца посетителей, однако пока остался в минусе. «На мой взгляд, в нынешней экономической ситуации за один год вернуть все расходы в сезонном заведении в Эстонии – это mission impossible», – признал исполнительный директор ресторана Рауно Аруло.
В холодную погоду в очереди на границе в Нарве можно увидеть людей, завернувшихся в пледы. Их бесплатно выдают на время сотрудницы кафе Bro, расположенного на Петровской площади, рядом с погранпунктом. Здесь помогают путешественникам из Финляндии и других европейских стран согреться, найти ночлег, подключить местную SIM-карту. Кафе, которое когда-то открывали для нарвской молодежи и семей с детьми, почти потеряло местных гостей и превратилось в пункт помощи людям, застрявшим на границе.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.