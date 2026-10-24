Торгующаяся на бирже латвийская сеть кофеен: в Таллинне у нас дела идут хуже, чем в Париже

В холодную погоду в очереди на границе в Нарве можно увидеть людей, завернувшихся в пледы. Их бесплатно выдают на время сотрудницы кафе Bro, расположенного на Петровской площади, рядом с погранпунктом. Здесь помогают путешественникам из Финляндии и других европейских стран согреться, найти ночлег, подключить местную SIM-карту. Кафе, которое когда-то открывали для нарвской молодежи и семей с детьми, почти потеряло местных гостей и превратилось в пункт помощи людям, застрявшим на границе.