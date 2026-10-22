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Кофе, плед и возможность просушить одежду: ситуация на границе превратила нарвское кафе в пункт обогрева

В холодную погоду в очереди на границе в Нарве можно увидеть людей, завернувшихся в пледы. Их бесплатно выдают на время сотрудницы кафе Bro, расположенного на Петровской площади, рядом с погранпунктом. Здесь помогают путешественникам из Финляндии и других европейских стран согреться, найти ночлег, подключить местную SIM-карту. Кафе, которое когда-то открывали для нарвской молодежи и семей с детьми, почти потеряло местных гостей и превратилось в пункт помощи людям, застрявшим на границе.
Олеся Игнатьева на Петровской площади Нарвы перед своим кафе Bro.
  • Олеся Игнатьева на Петровской площади Нарвы перед своим кафе Bro.
  • Foto: Николай Андреев
Совладелица Bro Олеся Игнатьева рассказывает, что жизнь заведения теперь подчиняется происходящему на границе. Меняется расписание погранпункта – приходится менять график работы кухни. Сейчас люди встают в очередь еще ночью, и к утру им уже нужны горячий чай, кофе и еда. А когда очередь движется быстро или просто в хорошую погоду в зале становится тихо и безлюдно.
Если пограничный переход закроется совсем, Игнатьева не видит другого решения, кроме закрытия обоих своих заведений: Bro на площади и Bublik на улице Пушкина, на пути от вокзала к границе.

Нарвских официанток хорошо знают в Финляндии

Игнатьева рассказывает, что минувшим летом некоторые путешественники застревали в Нарве на два-три дня, и не все были к этому готовы. Кто-то не рассчитал запас вещей и денег, у кого-то не работает в Эстонии банковская карта, а пожилым людям было трудно разобраться со связью и понять, куда идти за помощью.
«Некоторые не предполагали, что так долго будут стоять. Поэтому совершенно ничего с собой не взяли, взяли только детей», – рассказывает предпринимательница.
Сотрудницы ее заведения помогают искать жилье в Нарве, активировать SIM-карты, объясняют, где поменять деньги. Бывает, что и носят в очередь термосы с горячим чаем. А прошлой зимой развешивали на батареях в кафе носки и детские перчатки.
«Потому, что жалко. Это обычные люди, такие же, как мы, – говорит Игнатьева. – Помогаем по мере возможности».
По словам хозяйки кафе, у нее подобрался коллектив, в котором никто не отмахивается от чужих трудностей. Иногда ей приходится останавливать сотрудниц: невозможно помочь каждому, а сил они отдают очень много.
«Кажется наших девочек уже вся Финляндия знает по именам», – говорит она.
По словам Игнатьевой, Bro рекомендуют в группах Facebook о пересечении границы не только ради еды. Более опытные путешественники объясняют новичкам, что здесь можно получить теплое одеяло, сходить в туалет, обсушиться.
«Мне кажется, что не мы все это должны делать, – говорит Игнатьева, – но мы не можем этого не делать».
Помощь иногда приходится доставлять прямо в очередь. Некоторые люди боятся отойти и потерять свое место, особенно трудно тем, кто стоит с детьми. Мама забегает, заказывает еду и возвращается к детям в очередь, а сотрудница потом несет ей готовый заказ.

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«У нас девочки реально бегают и носят шаурму и бургеры, когда они готовы, носят прямо в очередь», – рассказывает Игнатьева.
Она просила у городских властей разрешения открыть торговую точку ближе к очереди, но получила отказ. С другой стороны, некоторое время рядом с очередью работал фудтрак с бургерами и стояли кофейные автоматы, но в холод и дождь конкурентную борьбу все же выигрывает сухое теплое помещение.
Летом, когда очереди были особенно большими и некоторые люди ночевали на скамейках и прямо на траве, кафе начало принимать гостей с семи утра, одновременно с открытием погранпункта. Сотрудники кухни выходили на работу еще раньше, чтобы все подготовить.
«Открывать двери в десять, как когда-то, для этой части города стало слишком поздно», – говорит хозяйка кафе.
Когда в Нарве солнечно и относительно тепло, стоять в очереди легче, и посетителей в кафе Bro меньше.
  • Когда в Нарве солнечно и относительно тепло, стоять в очереди легче, и посетителей в кафе Bro меньше.
  • Foto: Николай Андреев
При этом закрывать кафе, наоборот, стали раньше, ведь граница теперь закрывается в семь часов вечера. Путешественники просили вообще не закрывать кафе на ночь: были готовы платить за возможность остаться и хотя бы посидеть на стуле.
«Но люди-то у нас тоже хотят домой к семьям», – объясняет Игнатьева.

Местных клиентов вытеснили

У такого гостеприимства оказалась и обратная сторона. По оценке совладелицы, около 95% посетителей Bro теперь составляют люди из пограничной очереди. Нарвитян стало гораздо меньше.
Когда за одним столом сидят три разные семьи, персонал не успевает сразу все убрать, на батареях сушатся вещи, а атмосфера отличается от той, за которой обычно приходят в кафе, объясняет Игнатьева. И добавляет, что понимает того местного жителя, который хочет спокойно провести время с близкими, и поэтому, заглянув в зал, решает пойти в другое место.
«Мы за это время потеряли много наших местных», – признает она.
Вместе с посетителями, которым нужен обычный семейный обед, заведению пришлось частично отказаться и от прежней концепции. Bro открывали как место для молодежи и молодых семей: пицца, шаурма, быстрый перекус в центре города. За пример брали подобные заведения в большом городе.
Bublik появился иначе. Игнатьева живет в том же доме, где находится кафе. Когда освободилось помещение, ей захотелось устроить внизу булочную, в которую можно было просто спуститься из квартиры:
«Я подумала: “О, классно было бы какой-нибудь хлеб горячий продавать и еще что-то такое, чтобы можно было спуститься и взять булочку и кофе”».
В то время у нее был другой бизнес, связанный с международной торговлей одеждой. Кафе задумывались как возможность попробовать новое, а не как основной источник заработка. Здесь Игнатьева вдохновлялась булочными из европейских городов, много которых повидала в поездках по Европе.
«Это была такая фантазия. Bublik сделали, вообще не просчитывая ничего», – вспоминает она.
Нарвитяне, по ее словам, Bublik полюбили. Но теперь и там значительную часть гостей составляют проходящие через город путешественники.
При этом количество клиентов тоже зависит не только от стараний владельцев кафе: когда автобусы из Таллинна стали высаживать пассажиров непосредственно на Петровской площади, у погранпункта, поток клиентов в Bublik упал. Раньше люди пешком шли от вокзала на границу и от границы на вокзал – на автобус или на поезд. Сейчас по этой улице проходят с чемоданами только те, кто идет на поезд.
Сократилось у Bublik и число местных посетителей. Здесь предпринимательница видит другую причину: в нынешней экономической ситуации люди выбирают, на чем сэкономить. А без похода в кофейню вполне можно обойтись.

Равномерный поток надежнее, чем клиенты поневоле

На выручку Bro заметно влияет погода. Если на улице солнечно, и очередь на границе движется быстро, у путешественников меньше причин заходить в кафе. В холод и дождь потребность в теплом помещении совсем другая. Из-за этого предсказать загрузку кухни и зала трудно.
«Мы уже знаем все, что происходит на границе, какая смена там сегодня работает. Нам все это рассказывают гости, когда приходят, – говорит Игнатьева и добавляет, улыбаясь. – Мы тут уже можем книги про это писать».
Хотя Bro зарабатывает на очереди, хозяйка не считает это оптимальным положением дел для своего бизнеса. Bro, которому восемь лет, и шестилетний Bublik застали времена, когда границу проходили гораздо свободнее. Тогда через Нарву шел более равномерный поток людей, у путешественников было время зайти в кафе, а у предпринимателей – больше определенности.
«У тебя не было таких дней, когда ты вообще сидишь, у тебя все время шел спокойный, равномерный туристический поток», – вспоминает она.
Нынешних гостей назвать туристами ей уже сложно: они проходят через Нарву без знакомства с достопримечательностями. И если задерживаются, то вынужденно.
Самый негативный для владельцев сценарий – полное закрытие пограничного перехода. Представление о его последствиях у них уже есть: в те дни, когда поток через границу временно прерывался, выручка сразу падала.
«Если закроется этот таможенный переход, то бизнес, наверное, тоже придется закрывать. И Bro, и Bublik», – констатирует Игнатьева.
Накапливать долги в ожидании лучших времен она не хочет. Если дело перестает приносить достаточно денег на зарплаты, аренду, коммунальные платежи и налоги, надо просто искать другое занятие, считает предпринимательница.
«Сейчас мы конкретно работаем на очередь, и пока есть у нас эта возможность, мы будем работать в этом направлении. Вот если что-то изменится, тогда будем сочинять что-то новое», – говорит хозяйка кафе.
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