Руководить, убеждая: почему аргументация – лучший друг менеджера

Наш мир меняется, и происходящие в нем изменения заставляют нас принимать все новые решения, которые, в свою очередь, также меняют окружающий нас мир. И для того, чтобы окружающие нас люди – друзья, коллеги, партнеры, клиенты, инвесторы – понимали нашу позицию и могли успешно с нами взаимодействовать, необходимо аргументировать свои шаги. К счастью, навыкам аргументации можно научиться, пишет партнер Академии Äripäev, тренер SpeakSmart Владислав Лушин.

Владислав Лушин - тренер по аргументации, ведущий курса "Основы аргументации для руководителей. Как эффективно выступать и убеждать?"

Представьте себе ситуацию, в которой Вам нужно сообщить своему сотруднику, что он должен немедленно оставить работу над одним проектом и перейти к другому, более приоритетному для Вашей компании. Для Вас все предельно ясно - клиент обещал хорошо заплатить за быструю работу, при этом сам проект менее рискованный и точно будет «по зубам» Вашему специалисту.

Но Ваш подчиненный, вероятно, видит ситуацию иначе - детально проработанный план текущего проекта вот-вот будет одобрен клиентом, в него уже вложено немало сил, и, в довершение всего, текущий клиент выгуливает свою собаку там же, где ваш сотрудник, и то и дело интересуется при встрече, как обстоят дела. В этом случае ударить кулаком по столу и заявить, что все равно надо сделать по-вашему - не лучший выход.

Аргументация меняет к лучшему общение в организации

Для того, чтобы успешно управлять работой организации - как в вышеупомянутом случае, так и во многих других - руководителю необходимо находить и использовать аргументы, которые будут доказывать верность и важность его решений.

Настоящий аргумент - это не просто декларация Ваших намерений, а логическая цепочка, подкрепленная примерами и иллюстрациями последствий. Если Ваш аргумент оформлен корректно - в устной речи или на письме, то он как за ниточку ведет того, кто его слышит или читает, к осознанию действительной пользы принятого Вами решения.

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Три мифа об убедительных выступлениях

Аргументация, разумеется, не панацея от всех бед, с которыми может столкнуться руководитель организации, но в большинстве случаев именно эффективная коммуникация между принимающим решения человеком и остальными участниками процесса помогает облегчить трудности. Аргументы, причем не только использованные самим руководителем, но и обнаруженные им в словах других людей, позволяют существенно упростить не только информирование о конкретных решениях, но и комплексные переговоры - скажем, с потенциальными клиентами или инвесторами - а также делают более эффективным самое обыкновенное еженедельное собрание сотрудников и изменяют к лучшему всю культуру общения в организации.