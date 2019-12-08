Дмитрий Фефилов • 8 декабря 2019
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Клуб инвесторов: что учесть инвестору при покупке недвижимости
Недвижимость по-прежнему остается любимым инвестиционным активом эстонских инвесторов. Какие настроение и тренды сейчас царят на рынке недвижимости и во что инвестировать в Эстонии?
На встрече Клуба инвесторов маклер RE/MAX Эльвира Кралле познакомила со статистикой цен на недвижимость в Эстонии и Таллине. Напомнила, какие риски нужно учитывать при инвестировании в арендную недвижимость.