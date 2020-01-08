Новогодний подарок налогоплательщикам

11 декабря 2019 года Рийгикогу принял большой пакет изменений к Закону о подоходном налоге, о котором не раз придётся говорить в нынешнем году, по мере вступления новых норм в силу.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“

Но одно из этих изменений (действующее с 1 января 2020 года) можно считать настоящим подарком от Деда Мороза многим эстонс­ким налогоплательщикам: как юридическим, так и физическим лицам. Это дополнение части пять прим 48-й статьи Закона о подоходном налоге, касающейся специальных льгот в связи с оплатой работникам транспортных расходов (либо бесплатной перевозки между домом и местом работы).