Передовая ДВ: По-старому никак

Начало года, а уж тем более десятилетия - хороший повод попытаться заглянуть в будущее. Мир не стоит на месте - процессы и модели, которые ранее казались незыблемыми, устаревают и нуждаются в пересмотре: ситуация со сланцем и банками в Эстонии тому подтверждение. ДВ составили свой список «неотвеченных вопросов» - проблем (или, как сейчас принято говорить, «вызовов»), для которых в 2020-м хорошо бы придумать решение, потому что по-старому уже не работает.

Фото: Иллюстрация: Анти Веэрмаа

Наступивший год станет годом налоговых дискуссий: сомневаться в этом не приходится, поскольку в середине сентября сам премьер Юри Ратас благословил налоговые дебаты: «Пришло время посмотреть на налоговую систему и бюджетную политику Эстонии: обслуживают ли они интересы народа и государства наилучшим образом?» Неясно, есть ли у Ратаса конкретные задумки, и он готовит почву для их воплощения (о видах возможных налогов читайте в комментарии Майта Палтса), или же его искренне интересует мнение общест­венности, но увеличить налоговые поступ­ления премьер-министр точно хочет, поскольку в следующие 3-4 года налоговая нагрузка (сумма всех налоговых поступлений в бюджет в процентах от ВВП) Эстонии станет меньше 33% (среднее по ОЭСР - 34,9%). Этого, по словам Ратаса, мало: к началу составления госбюджета уже в целом понятно, на что пойдут деньги, и, если мы хотим начать финансировать новые масштабные проекты, то сначала надо откуда-то взять средства.