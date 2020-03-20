Вебинар с Трудовой инспекцией: что делать с работниками в ситуации карантина и ЧП?
Из-за чрезвычайного положения многие компании не могут обеспечивать своих сотрудников работой, и некоторые работники, наоборот, не могут исполнять свои обязанности из-за карантина. По этой причине у обоих сторон возникает масса сложных вопросов. В частности:
- Можно ли отправить работника в неоплачиваемый отпуск? Что делать, если работник отказывается?
- Увольнять дорого, в неоплачиваемый отпуск работник не уходит;
- Кто должен покрыть расходы работника, если он вынужден находиться на карантине и не может работать;
- Можно ли уменьшить заработную плату и на каких условиях;
- Есть ли какие-то ограничения и распоряжения по условиям труда в связи с вирусной инфекцией.
На эти и многие другие вопросы вы получите ответы на вебинаре, который проведет специалист Трудовой инспекции Леонид Синявский.
Вебинар пройдет в онлайн-среде 25 марта в 10:00.
Длительность: 1,5 часа.
NB! Всем участникам будут заранее разосланы ссылки для подключения к видеоконференции.