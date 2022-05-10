Подсказка

Алексей Шишкин

11 мая 2022 в 3:00 Поделиться:









Самый легкий способ купить биткоин - на криптобирже

Многим покупка криптовалюты кажется чем-то сложным, требующим специальных технических знаний. На самом деле есть и совсем простой способ стать владельцем биткоинов или другой цифровой валюты — купить ее на криптобирже. Рассказываем о нем в деталях.

На самом деле у цифровых валют вообще нет физического воплощения - это не монеты и не купюры, а только строчки цифрового кода. Фото: Chris Ratcliffe, Bloomberg

Вы не сможете просто пойти в магазин, заплатить денег и получить биткоины в виде монеток с большой буквой В, как их рисуют на иллюстрациях к новостям про криптовалюты. У цифровых валют вообще нет физического воплощения, это не монеты и не купюры, а только строчки цифрового кода.