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Парол Ялакас

13 мая 2022 в 3:00 Поделиться:









Как работают биткоин и эфириум? Что такое смарт-контракты?

Сегодня со словами «биткоин» и «эфириум» сталкивался, пожалуй, каждый инвестор. Тем не менее, все, что связано с криптовалютами, по-прежнему вызывает множество вопросов. Как работает биткоин? Почему стоимость биткоина выросла до десятков тысяч долларов? Конкурирует ли эфириум с биткоином? Что такое майнинг? Как работают смарт-контракты?

Биткоин или эфириум - что предпочесть инвестору? Фото: DADO RUVIC

В этой статье мы найдем ответы на эти и другие важные вопросы. Инвесторам важно хорошо разбираться и в биткоине, и в эфириуме, потому что большая часть криптовалют выстроена на их основе.