Подсказка

Владимир Вайнгорт

20 мая 2022 в 13:00 Поделиться:









Изменения в части родительских отпусков: подарок за чужой счёт

После истечения отпуска по рождению ребёнка, то есть после его 3-летнего возраста, с 4 до 14 лет каждый из родителей может взять 10 дней родительского отпуска, и оплату за эти дни производит государство.

С 1 апреля 2022 года вступило в силу изменение в «Законе о трудовом договоре» по части родительских отпусков, предоставляемых до достижения детьми 14-летнего возраста.

Как эти изменения могут осложнить взаимоотношения работодателя и работника, рассказывает доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.