Неприятная условность. Когда нельзя платить соцналог с фактической выплаты работнику

Интересный вопрос пришёл недавно. Автор его описывает ситуацию, когда работник, не имеющий льгот по социальному налогу, работает по трудовому договору неполный день, и потому его оплата ниже установленного минимума для обложения социальным налогом. Тот же человек работает также в другой фирме на основании договора подряда, где зарабатывает также меньше суммарно установленной для соцналога нормы. Однако из двух мест он получает сумму, которая обеспечивает размер общего соцналога значительно выше минимального уровня.
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