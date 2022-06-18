Шестой пакет санкций: есть ли причины для паники?

С юридической точки зрения в шестом пакете санкций есть несколько моментов, которые важно учесть предпринимателям в Эстонии. Фото: Shutterstock

В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.

Новые санкции надвигаются с невиданной скоростью, вызывая всё больше вопросов у предпринимателей. Санкции – это явление в Европейской политике неновое, тесное знакомство с ними состоялось ещё в 2014 году, а на протяжение последних 4 месяцев санкции влияли на бизнес в Эстонии с ещё большей регулярностью. Поэтому на данный момент уже нет необходимости обсуждать основы, и мы можем сразу перейти к шестому пакету и его экономической ценности и целесообразности.