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Екатерина Мереминская

17 июня 2022 в 14:46 Поделиться:









ПМЭФ проходит в условиях внешней изоляции

Выставочный зал Петербургского международного экономического форума-2022 Фото: Анатолий Стребелев|Anantoliy Strebelev, Фотобанк Росконгресса

Несмотря на войну и санкции в Петербурге проходит экономический форум. На нынешнем форуме обсуждаются в основном внутренние проблемы российской экономики.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в условиях внешней изоляции. Формально снижение представительности небольшое. В доковидном 2019 году было представлено 145 стран. Теперь приехали представители 127 «стран и территорий», включая Россию, сообщает Росконгресс - в том числе из Великобритании, Китая, США, Франции, Италии, Германии и Нидерландов. Гость форума - Египет. Внимание привлекли члены правительства движения «Талибан», поскольку эта организация считается террористической и запрещена в России.

Стенд Египта на ПМЭФ-2022 Фото: Кирилл Казачков|Kirill Kazachkov

Задуманный как витрина России и платформа для обсуждения и заключения международных сделок Петербургский форум справился только с одной из двух задач. Реальных соглашений, дающих приток иностранных инвестиций, на нем уже несколько лет практически не заключалось. Заключались все больше соглашения о намерениях, которые дальше форума не шли. Но громкие заявления участников и стенды с успехом транслировали оптимизм и уверенность.

Стенд АО «ОХК «Уралхим» на ПМЭФ-2022 Фото: Арсений Кац|Arseniy Kats

В этом году участники ПМЭФ стараются показать, что в экономике страны ничего особенного не происходит и что война - не повод отменять праздник. Так, Ростуризм представил маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина, правда затем уточнил «Новой газете. Европа», что «на те самые места вас никто не пустит. Просто рядом». На стенде Белгородской области показывали кадры про аэропорт Белгорода, закрытый с конца февраля, вместе с надписью «Расширена география воздушных перевозок», обратили внимание РБК

Проект "Большое русское вино" компании Simple Фото: Дмитрий Андреев|Dmitry Andreev, Фотобанк Росконгресс

Владимир Путин, выступавший в пятницу на форуме, назвал санкции Запада «безумными» и «бездумными». По его словам, они не достигли цели и не ухудшили состояние экономики. А «специальная военная операция на Донбассе» не сказалась на мировом росте цен.

Впрочем, ряд экономических проблем трудно отрицать. Курс рубля, не в меру укрепившийся за последние пару месяцев, теперь представляет угрозу для России, поскольку это не выгодно экспортерам. Об этом говорил министр экономического развития Максим Решетников.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала , что Россия несет потери во внешней торговле: «Потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией». Взгляд на экспорт как на «самоценность», обеспечивающую валютную выручку, по ее словам, нужно пересмотреть, потому что на поступающую валюту нельзя купить импортные товары.

Но тут среди российских чиновников нет единодушия. Ограничение экспорта в угоду валютному курсу было бы стратегической ошибкой и правительство, наоборот, намерено всячески расширять географию экспортных поставок без ущерба внутреннему рынку, заявил агентству «Интерфакс» первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

В условиях санкций, инфляции и крепкого рубля, Россия собирается увеличить расходы федерального бюджета на 2022 год на 13% (почти на 3 трлн рублей - это примерно 50 млрд евро по курсу Банка России). Расходы федерального бюджета на 2022 год составят 26 трлн рублей (430 млрд евро). Бюджет станет дефицитным (пока прогноз дефицита - 2% ВВП). На его покрытие Россия может брать деньги из «копилки» Фонда национального благосостояния, а также в долг на внутреннем рынке. О том, что Минфин не исключает выхода на рынок внутренних заимствований в 2022 году, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Часть дополнительных расходов – это поддержка бизнеса и внутреннего спроса. Так, на поддержку спроса на автомобили выдадут более 20 млрд рублей (333 млн евро), сообщил министр промышленности Денис Мантуров. А поддержать оставшихся без работы людей, видимо, должно возрождение профессии «челнока» (термин из 90-х для торговцев, возивших из шоптуров турецкие и польские товары на продажу): допустить самозанятых до параллельного импорта предложил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, сказавший, в частности, что «все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура».