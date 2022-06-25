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Анжела Мелихова

25 июня 2022 в 9:45 Поделиться:









Консультации уездных центров для начинающих компаний: где их получить?

В работе сети региональных центров развития, предлагающих предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг, задействовано более 160 специалистов и консультантов. Фото: Shutterstock

Перечень мер поддержки, на которые вправе рассчитывать эстонские предприниматели, довольно обширен. Подчас предприниматель нуждается не только в финансовой помощи, но и в информационной поддержке, а также консультациях профильных специалистов.

На какие организации и предлагаемые ими виды помощи стоит обратить внимание в первую очередь, рассказывает юрист консалтинговой компании ABConsult Plus Анжела Мелихова.

Уездные центры развития предпринимательства

В работе сети региональных центров развития , предлагающих предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг, задействовано более 160 специалистов и консультантов.

Офис HEAK располагается в Таллинне. Его базовые услуги рассчитаны на предпринимателей Харьюского уезда, и, преимущественно, состоят из:

•бесплатных консультаций продолжительностью до пяти часов в рамках одного проекта или бизнес-плана;

•организации обучений, инфодней, семинаров (например, базовое обучение для начинающих предпринимателей);

•поддержке молодежного предпринимательства;

•помощи в поиске инвесторов;

•новостной рассылки и ряда иных услуг.

IVEK имеет два представительства – в Йыхви и Нарве. Пакет основных услуг включает:

•бесплатные консультации для начинающих (в части оценки бизнес-плана и финансовых прогнозов, выбора организационно-правовой формы бизнеса и т.д.) и действующих предпринимателей (помощь в поиске партнеров, источников финансирования и т.д.) продолжительностью до двух часов на компанию;

•бесплатные консультации для некоммерческих объединений;

•проведение базового обучения для начинающих предпринимателей;

•организацию менторских клубов, семинаров, инфодней;

•участие в организации ежегодной Недели предпринимательства и ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие года», а также некоторые другие услуги.

В ходе Недели предпринимательства все желающие могут принять участие в различных тематических мероприятиях (информационных, образовательных), проводимых в уездах (активная ссылка).

Мероприятия на русском языке (семинары, экскурсии, встречи с экспертами) проходят в основном в Харьюском и Ида-Вирумааском уездах.

В 2022 году проведение Недели предпринимательства запланировано на 3-7 октября.

Автор публикации - Анжела Мелихова, PhD, юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ