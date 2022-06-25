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    Консультации уездных центров для начинающих компаний: где их получить?

    В работе сети региональных центров развития, предлагающих предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг, задействовано более 160 специалистов и консультантов.Фото: Shutterstock

    Перечень мер поддержки, на которые вправе рассчитывать эстонские предприниматели, довольно обширен. Подчас предприниматель нуждается не только в финансовой помощи, но и в информационной поддержке, а также консультациях профильных специалистов.

    На какие организации и предлагаемые ими виды помощи стоит обратить внимание в первую очередь, рассказывает юрист консалтинговой компании ABConsult Plus Анжела Мелихова.
    Уездные центры развития предпринимательства
    В работе сети региональных центров развития, предлагающих предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг, задействовано более 160 специалистов и консультантов.
    Помощь русскоязычных бизнес-консультантов доступна лишь в двух центрах – в Харьюском центре предпринимательства и развития (HEAK) и в Центре предпринимательства и развития Ида-Вирумаа (IVEK).
    Офис HEAK располагается в Таллинне. Его базовые услуги рассчитаны на предпринимателей Харьюского уезда, и, преимущественно, состоят из:
    бесплатных консультаций продолжительностью до пяти часов в рамках одного проекта или бизнес-плана;
    организации обучений, инфодней, семинаров (например, базовое обучение для начинающих предпринимателей);
    поддержке молодежного предпринимательства;
    помощи в поиске инвесторов;
    новостной рассылки и ряда иных услуг.
    IVEK имеет два представительства – в Йыхви и Нарве. Пакет основных услуг включает:
    бесплатные консультации для начинающих (в части оценки бизнес-плана и финансовых прогнозов, выбора организационно-правовой формы бизнеса и т.д.) и действующих предпринимателей (помощь в поиске партнеров, источников финансирования и т.д.) продолжительностью до двух часов на компанию;
    •бесплатные консультации для некоммерческих объединений;
    проведение базового обучения для начинающих предпринимателей;
    организацию менторских клубов, семинаров, инфодней;
    •участие в организации ежегодной Недели предпринимательства и ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие года», а также некоторые другие услуги.
    В ходе Недели предпринимательства все желающие могут принять участие в различных тематических мероприятиях (информационных, образовательных), проводимых в уездах (активная ссылка).
    Мероприятия на русском языке (семинары, экскурсии, встречи с экспертами) проходят в основном в Харьюском и Ида-Вирумааском уездах.
    В 2022 году проведение Недели предпринимательства запланировано на 3-7 октября.
    Автор публикации - Анжела Мелихова, PhD, юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ

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