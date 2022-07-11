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Санкции: что делать, если ваша компания экспортирует технологии?

Фото: Kristi Tyvi

«Деловые ведомости» вместе с присяжным адвокатом из бюро LEXTAL Ксения Кравченко провели инфочас о санкциях, что делать, если ваша компания экспортирует технологии? Публикуем запись инфочаса.

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