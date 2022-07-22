Подсказка

22 июля 2022 в 6:56 Поделиться:









Как распознать мошенническую схему?

Самым распространенным видом мошенничества на сегодняшний день является фишинг, который осуществляется по телефону, SMS и электронной почте. Фото: Shutterstock

Жертвой мошенничества может стать любой, кто ведет свои финансовые дела в Интернете. Схемы, распространяемые по телефону, текстовым сообщениям или по электронной почте, постоянно обновляются, и в основном охота идет на личные данные. Как же обезопасить себя от мошенничества? Рассказывает Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB.

Жертвой мошенничества может стать любой, кто ведет свои финансовые дела в Интернете. Схемы, распространяемые по телефону, текстовым сообщениям или по электронной почте, постоянно обновляются, и в основном охота идет на личные данные. Как же обезопасить себя от мошенничества?