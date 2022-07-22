Как распознать мошенническую схему?

Жертвой мошенничества может стать любой, кто ведет свои финансовые дела в Интернете. Схемы, распространяемые по телефону, текстовым сообщениям или по электронной почте, постоянно обновляются, и в основном охота идет на личные данные. Как же обезопасить себя от мошенничества? Рассказывает Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB.
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