В прошлом году инвестиционные мошенники выманили у жертв почти 5 млн евро

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, наряду с возросшим интересом жителей Эстонии к инвестированию, инвестиционные мошенники также начали действовать. Мошенники в основном пытаются заставить людей принимать инвестиционные решения в отношении продуктов, которые ничего не стоят или которые на самом деле не существуют.
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