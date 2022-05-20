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20 мая 2022 в 7:17 Поделиться:









В прошлом году инвестиционные мошенники выманили у жертв почти 5 млн евро

В прошлом году жертвами инвестиционного мошенничества стали 315 человек, а общий ущерб составил 4,8 млн евро.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, наряду с возросшим интересом жителей Эстонии к инвестированию, инвестиционные мошенники также начали действовать. Мошенники в основном пытаются заставить людей принимать инвестиционные решения в отношении продуктов, которые ничего не стоят или которые на самом деле не существуют.

«В прошлом году интерес к инвестированию взлетел в Эстонии исключительно быстро. Активность повысилась благодаря первым поступлениям платежей из пенсионных фондов второй ступени. Готовностью новых и зачастую неопытных розничных инвесторов начать приумножать свои деньги воспользовались и мошенники», – сказал Кийк.