Подсказка

Дмитрий Фефилов

22 августа 2022 в 10:55 Поделиться:









Усреднение цены: простая стратегия снижения рисков для инвестора

Об усреднении цены как инструменте инвестора рассказывает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов Фото: Liis Treimann

Один из важнейших этапов восхождения инвестора к финансовым вершинам — выбор собственной стратегии. Для тех, кто склонен к минимизации рисков, хорошим инструментом может стать метод усреднения цены. Но и с ним важно не перестараться.

Усреднение цены — это возможность снижать или увеличивать среднюю стоимость покупки вашего актива. Математика здесь простая. Если вы приобрели единицу актива за 100 евро, а позднее докупили еще одну по цене 75 евро, то средняя цена покупки для вас составит 87,5 евро.

С одной стороны, 87,5 евро больше, чем последняя цена покупки, с другой, средняя ниже цены первого приобретения.

Чем же хорош этот подход?

Рынок на протяжении столетий ежедневно демонстрирует непредсказуемость. И идти ва-банк — дело чрезвычайно опасное. Но если вы верите в какой-то актив настолько, что готовы вложить в него все деньги, то подход с усреднением цены позволит вам и удовлетворить свою страсть к активу, и не потерять все, в случае если обстоятельства будут складываться для вас не лучшим образом.

Разумеется, снижение риска всегда влечет и издержки. Если цена актива будет продолжать расти, как вы и надеялись, то из-за усреднения вы недополучите часть возможной прибыли. Однако, тем и отличается казино от рынка, что вы можете не только делать выигрышные или проигрышные ставки, но и управлять процессом, минимизируя угрозы своему финансовому благополучию.

Для усреднения цены каждый может выработать свой подход. Один из самых распространенных — докупать актив каждый раз, когда он просядет на очередные 10% от предыдущей цены покупки. При этом размер приобретения каждый раз увеличивать, чтобы усреднение к минимуму было более эффективным.

Возьмем в качестве примера акции китайской компании Alibaba, которые совсем недавно разлетались на рынке как горячие пирожки. Интерес к ним вновь проснулся у инвесторов после того, как бумаги потеряли более 50% от своей максимальной стоимости.

Пикового показателя акции Alibaba достигли 27 октября 2020, когда на Нью-Йоркской биржи их покупали по 317,14 долларов. В августе 2022 года цена составляет уже около 90 долларов.

Предположим, у вас было 10 000 долларов, которые вы очень хотели вложить в акции Alibaba, когда все их хотели купить. Допустим, вы стали тем «счастливчиком», который приобрел их по историческому максимуму. За 31 акцию вы бы отдали 9 831,34 долларов, не считая комиссии брокера. На сегодняшний день ваша позиция усохла бы до 2920,22 долларов (в расчет берется цена закрытия 15.08.22, когда акции стоили 94,2 доллара). То есть потери составили бы 6 911,12 долларов или почти 70%. Продай вы их по этой цене, то от первоначальных 10 000 долларов у вас был осталось 3 088,88.

Если бы вы разбили покупку на, скажем, 5 этапов, и придерживались бы правила докупать чуть большее количество каждый раз после падения цены на 10%, то после покупки 5 первых акций по максимальной цене, следующая покупка 6 акций была бы совершена по цене 284 долларов, 7 акций вы бы купили по цене 256 долларов, 8 по 230 долларов. И последнюю покупку 9 акций вы бы совершили по цене 207 долларов. Купить на дне вам, в этом случае, все равно бы не удалось, но результат падения был бы куда менее драматичным.

На покупку 35 акций компании Alibaba вы бы суммарно затратили 8 784,7 долларов. На сегодняшний день их цена составила бы 3 297 доллара. Таким образом ваш убыток — 5 487,7 долларов или 62%. В этом случае, от первоначальных 10 000 долларов у вас бы осталось в полтора раза больше, чем в первом примере, 4 512,3 долларов.

Кто-то из вас скажет: а давайте ка рассмотрим обратную ситуацию, при которой я бы инвестировал в акции Alibaba до их падения и умело ликвидировал на самом пике. То есть купил бы 35 акцию по цене 207 долларов и продали бы их по 317. Это ж куда прибыльнее, чем покупать их последовательно небольшими частями, начиная с 207 долларов! Да, спору нет.

Но позвольте напомнить, что самые выгодные сделки это, как правило, те, которые не состоялись. Глядя на график цены в прошлом всегда легко рассуждать, что было бы более выгодным. Ну, а поскольку точного графика цен на будущее у нас перед глазами нет, а поведение рынка часто бывает иррациональным, то стратегия усреднения цены — самый простой и доступный способ снизить риски в условиях неопределенности.

И не забывайте, что боль от потери сильнее в два раза, чем радости выигрыша, что доказали Нобелевские лауреаты Амос Тверски и Даниэль Канеман, назвав это неприятием потери ( Loss Aversion ). Я проверил это эмпирическим путем. Работает!

Риск стратегии усреднения: вы точно не ошиблись с прогнозом?

Разумеется, у любой стратегии есть свои слабые стороны. Но зачастую дело не в самой стратегии, а в ее применении инвестором.

Усреднение цены это еще и простой и удобный способ сиюминутно подсластить пилюлю собственной ошибки. То есть, если актив в вашем портфеле начал падать в цене, то покупка его по более низкой цене может вызвать ощущение, что это еще более выгодная сделка для вас. Хороший актив, надо брать! И чем дешевле он будет становиться, тем более «выгодным» это предложение будет казаться. Но все это до тех пор, пока у вас не кончатся деньги или не сдадут нервы (помним, что убытки бьют в два раза больнее).

Такое поведение хорошо прослеживалось в форумах, где последние два года активно обсуждались криптовалюта и мемные-акции, которые на данном этапе являются исключительно спекулятивными активами, тогда как многие участники дискуссий расценивали их как инвестиции в будущее.

Последнего совсем исключить нельзя, будущее и правда непредсказуемо, но на сегодняшний день эти акции прибыли не приносят, а их цена формируется на базе эмоционального к ним отношения и хитрых схем спекулянтов. В первый период падения цен на эти активы участники форумов подбадривали друг друга и призывали докупать по бросовой цене, однако когда падение усугубилось, то настроения стали меняться, и многие избавились от активов по куда более низким ценам, чем их приобретали.

Поэтому каждый раз при использовании стратегии усреднения необходимо задуматься, не ошиблись ли вы в расчетах и прогнозах, не вызвано ли падение цены актива фундаментальными изменениями, из-за которых в будущем он уже не принесет прибыли.

К слову, перевернутый подход усреднения цены неплохо работает и для продажи актива. Часто вовремя продать актив куда сложнее, чем вовремя его купить. Если же продавать актив частями, использовать эдакое перевернутое усреднение, то это позволит реализовывать часть прибыли, и не сокрушаться, если цена на актив пошла вниз, а вы его не успели продать.