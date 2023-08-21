Экспорт: действия, документы, процедуры и исключения
На этой неделe специалисты Налогово-таможенного департамента дают обзор действий и правил при экспорте товаров.
Товары для экспорта должны быть задекларированы в государстве ЕС, где учрежден экспортер или где товары погружены на транспортное средство.Фото: Nightman1965, Reuters/Scanpix
В отношении товаров, вывозимых с территории Европейского союза (ЕС), применяется процедура экспорта. При этом следует иметь в виду, что из-за санкций, введенных в связи с войной в Украине, таможенное оформление экспорта может занять больше времени, чем обычно.
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