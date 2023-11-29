Может ли сотрудник отказаться от выполнения работы, если средство производства потенциально опасно?

Проснулись миллионерами: состояние бывшего совладельца казино Olympic перешло в руки загадочных наследников

Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам.

Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам.