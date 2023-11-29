Может ли сотрудник отказаться от выполнения работы, если средство производства потенциально опасно?

Читатель спрашивает: Я работаю в металлообрабатывающей мастерской. Порой мне приходится использовать угловую шлифовальную машину для резки металла. Работодатель хочет, чтобы мы использовали режущие диски большего диаметра, чем раньше. Они должны стоить примерно столько же, сколько те, что мы использовали ранее, но при этом служить дольше. Однако при использовании режущего диска большего размера нельзя будет установить на инструмент защитный колпак. Имею ли я право отказаться работать угловой шлифовальной машиной без защитного колпака?
Отвечает Рейн Рейсберг, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда:
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