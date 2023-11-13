Подсказка

dv.ee

13 ноября 2023 в 10:27









Выгорание: как предотвратить и компенсировать расходы на врача

Фото: Andrey_Popov

Как работодатель может помочь своим сотрудникам справиться с выгоранием?

консультант по психическому здоровью Инспекции труда Йохан Пастарус: Есть несколько способов предотвратить выгорание, перечисляет

1. Следить за рабочей нагрузкой. Человек способен продуктивно выполнять работу только определенное число часов. Но и низкая рабочая нагрузка может быть стрессом.

2. Давать четкие задания. Недоступность информации и нечеткое информирование о заданиях вызывают у работника фрустрацию.

3. Обеспечить равновесие между трудовой и частной жизнью.

4. Создать комфортную социальную среду. Решение конфликтов, связанных с притеснением, домогательством, унижением, должно быть быстрым.

5. Давать обратную связь и хвалить. Важно выражать работникам признание за выполненную работу, поскольку это подтверждает работнику его ценность.

6. Обеспечить нужные средства труда. Следует предоставить работнику средства для оптимального выполнения работы, которые соответствуют его заданиям.

7. Вовлекать. Важно вовлекать работников в различные решения, которые включают, например, интерьер офиса, ценности организации, обучение, организацию труда, средства труда.

При появлении симптомов выгорания решением могут быть анализ трудовых заданий, отпуск, больничный или более гибкое рабочее время.

Помощь можно также получить по номеру Департамента социального страхования 116 123, по которому оказывают эмоциональную поддержку и услугу душепопечения. Дополнительная информация: palunabi.ee, peaasi.ee, volinik.ee, ahistamine.ee, toetav.ee.

Облагаются ли налогом расходы на психолога?

Читатель спрашивает: Работодатель возмещает работнику медицинские расходы (консультации у клинического психолога и психиатра). По всей видимости, проблемы связаны с рабочим стрессом. Возможно ли это возместить расходы без уплаты налога на спецльготу?

Отвечает Марет Гюльденкох, преподаватель Финансового колледжа Академии внутренней безопасности:

На этот вопрос можно ответить с двух точек зрения. Во-первых, согласно Закону о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан организовать прохождение работником медосмотра (§ 131).

Закон предусматривает, что работодатель несет расходы по предоставлению услуг по охране труда (11 § 131).

Также в законе сказано, что «работодатель обязан выполнять предложения врача по охране здоровья работников, если это не влечет за собой чрезмерных расходов для работодателя» (13 § 131)

Исходя из этого, можно предположить, что если дальнейшее лечение работника проводилось на основании предложения врача по гигиене труда, то возмещение лечения работодателем является обоснованным.

Во-вторых, согласно Закону о подоходном налоге § 48(55), расходы в размере 100 евро в квартал на укрепление здоровья работника не рассматриваются как спецльгота, если работодатель предоставляет такую возможность всем работникам. Чтобы получить право на налоговую льготу, специалист, оказывающий вам услугу, должен быть зарегистрирован в информационной системе здравоохранения.