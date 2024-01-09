Подсказка

Дмитрий Фефилов

9 января 2024 в 8:49









Детский счет: возможность для налоговой оптимизации и злоупотребления

У родителей, которые открывают счет на ребенка, появлются как возможности, так и обязанности. Фото: Raul Mee, Andres Haabu

Родители, которые хотят накопить деньги для ребенка или приобщить его к инвестированию, часто открывают банковский счет на его имя, через который покупают различные инвестиционные активы. Однако данный счет дает возможность как для оптимизации налогов, так и для злоупотреблений со стороны родителей.

Через банковские счета, которые оформлены на имя несовершеннолетнего, родители могут отдельно или вместе с ребенком покупать различные инвестиционные активы. Но у родителя может возникнуть соблазн использовать такой счет как для личной налоговой оптимизации, так и для другого рода махинаций. Закон по этому поводу не всегда дает четкую трактовку.