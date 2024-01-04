    Инвестор Тоомас: акции проданы, жду наказания

    В первый же торговый день года сработал мой стоп-лосс, поскольку я установил цену ордера не глядя. Фото: Reuters/Scanpix

    Я зафиксировал прибыль по акциям Adobe, чтобы больше не раздражать Александра Элдера. Но боюсь, что этого мне все равно не избежать.

    На фоне колебаний на рынке технологических компаний акции Adobe упали ниже отметки 582 долларов, что привело к срабатыванию стоп-лосс ордера, который я разместил ранее. Я установил ордер примерно на четверть выше цены покупки, чтобы зафиксировать прибыль.

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