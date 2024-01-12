Подсказка

Николай Андреев

13 января 2024 в 7:00









В Ида-Вирумаа снова раздают деньги

Юлия Троицкая из регионального министерства рассказывает в Нарве о новых субсидиях из Фонда справедливого перехода. Фото: Николай Андреев

В конце января откроется еще одна возможность получения средств из Фонда справедливого перехода – на этот раз для некоммерческих организаций Ида-Вирумаа.

Осенью региональный министр Мадис Каллас объявил, что на поддержку перехода местных сообществ к климатической нейтральности выделено почти 17 млн евро. Часть этой суммы стала доступна еще осенью, теперь эта мера поддержки заработает полностью.

Данная мера поддержки делит проекты на три категории по стоимости. Финансирование для проектов стоимостью от 3000 до 10 000 евро уже можно просить. Доступна и поддержка крупных проектов (до 1,5 млн евро), для которых будет только один тур приема ходатайств.

В конце января, как планируют в Министерстве региональных дел и сельского хозяйства, появится доступ к субсидиям для средних по стоимости проектов – от 10 000 до 200 000 евро. Советник министерства Юлия Троицкая сообщила, что планируется объявлять туры выдачи субсидий на такие проекты раз в год. На поддержку средних проектов предусмотрено 4,6 млн евро.

На презентацию новой меры поддержки в нарвской ратуше 10 января собралось около 120 человек.

Субсидии направлены на то, чтобы упростить переход региона к климатической нейтральности. О субсидиях на проекты, относящиеся к средней категории стоимости, могут ходатайствовать не только некоммерческие организации, но и целевые учреждения. Если такой проект предусматривает не инвестиции, а обучение и развитие сотрудничества, ходатайствовать о поддержке могут также самоуправления и фирмы, но только в том случае, если проект не нацелен на получение прибыли.

Максимальная поддержка составляет до 80-90% от стоимости проекта.

В качестве примеров средних по стоимости проектов, которые могли бы получить поддержку, советник министерства назвала обучение, исследовательские работы, различные мероприятия, связанные с переходом к климатической нейтральности.

Региональное министерство готовится объявить конкурс госпоставки, чтобы найти организацию, которая будет проводить обучение ида-вируских НКО тому, как оформить свой проект и получить субсидию. Предполагается, что как минимум один обучающий семинар пройдет в каждом местном самоуправлении региона.

«На этот семинар можно будет прийти уже со своей идеей, и в течение дня вам объяснят, как лучше связать свою идею с требованиями меры поддержки, как сформулировать ее. Вам также должны помочь внести ваш проект в электронную среду», – рассказала Юлия Троицкая представителям нарвских НКО.